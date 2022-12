Lager pensioen voor ambtenaren, militairen langer werken en ziektedagen tellen niet meer mee: een overzicht van wat welke partij wil voor uw pensioen

Na verkrach­tings­zaak KU Leuven geeft Zuhal Demir alsnog subsidie van 1,4 miljoen euro, wel extra voorwaarde

De KU Leuven krijgt dan toch via Toerisme Vlaanderen de geplande 1,4 miljoen euro relancesteun, een subsidie die Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir 'on hold' had gezet naar aanleiding van een verkrachtingszaak aan de Leuvense universiteit. Op vraag van de N-VA-minister komt er wel een extra voorwaarde. Binnen het geplande project moet er "permanente aandacht voorzien zijn voor de problematiek van grensoverschrijdend gedrag en dit in samenspraak met slachtofferorganisaties", meldt het kabinet.

16:30