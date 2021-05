Lachaert wil evaluatie voor parlementsleden: “Plaats op de lijst echt verdienen”

Parlementsleden van Open Vld moeten hun plaats op de lijst straks echt verdienen. Voorzitter Egbert Lachaert voert voor hen een evaluatiesysteem in. Wanneer ze daarbij door de mand vallen, moeten ze in 2024 op de lijst plaatsmaken voor nieuw talent. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag.

Lachaert wil zijn politiek personeel veel meer opleiden en begeleiden. En daar hoort volgens hem ook een evaluatie bij. "Een goed parlementslid moet bepaalde talenten hebben. Als blijkt dat je het niet goed hebt gedaan en er staat nieuw talent klaar met potentieel, dan zal er plaats moeten worden gemaakt", waarschuwt Lachaert. De plannen zijn intern al bekendgemaakt.



De evaluatie past in een breder rekruteringsplan voor politiek personeel. De liberalen maken immers ook werk van een ‘talentenacademie’ waarmee jongeren van binnen en buiten de partij zullen worden klaargestoomd voor het grote werk.

El Kaouakibi

Eén en ander loopt parallel met de opgelopen imagoschade voor Open Vld in de zaak Sihame El Kaouakibi. “Ik denk dat we naar de toekomst toe een aantal lessen moeten trekken naar hoe men rekruteert voor verkiezingen”, zei Lachaert in februari al bij VTM NIEUWS. Hij stelde toen dat zijn voorganger Gwendolyn Rutten El Kaouakibi had binnengehaald “met alle goede bedoelingen, om in kieskring Antwerpen, waar het voor Open Vld niet gemakkelijk is, een uniek figuur met een uniek parcours te betrekken bij de partij”. “Natuurlijk kunnen we ons achteraf gaan afvragen, met alles wat er in de media verschijnt, ‘was dat een goede beslissing?’”

De liberaal werpte op dat “Open Vld niet de enige partij is die transfers doet of mensen binnenhaalt die andere partijen ook willen binnenhalen”. “Sihame was bevraagd door tal van partijen om erbij te komen. Ik denk dat we daar allemaal lessen uit moeten trekken. Eén, je moet op eigen talent inzetten. En twee, als je extern rekruteert - wat een meerwaarde kan zijn - dan moet je goed screenen, goed de mensen begeleiden. Ik ga als partijvoorzitter een programma ontwikkelen om mensen intern en extern goed op te leiden en voorbereiden naar 2024 toe.”

Politieke vernieuwing

Lachaert opende begin deze maand ook het debat voor politieke vernieuwing na Sihamegate, door enkele wetsvoorstellen in te dienen.

Zo moet het volgens Open Vld gedaan zijn met de invloed van de lijststem. Wie dus het meeste stemmen achter zijn naam krijgt, moet een zetel in het parlement krijgen, ongeacht of de kandidaat nu op plaats 23 of plaats 5 staat op de lijst. Daarnaast moet onder meer de opvolgerslijst verdwijnen en moet er een plafond komen op campagnegeld. Met dat laatste belandden de liberalen opnieuw zelf in het oog van de storm, toen bleek dat El Kaouakibi zo’n 50.000 euro aan campagnegeld had gekregen. Dat maximumbudget wil Lachaert nu aan banden leggen.

