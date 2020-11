Lachaert wil conflict met De Wever uitpraten na bijna vier maanden radiostilte: "Ik ben niet boos op hem”

Ze hebben elkaar al bijna vier maanden niet gesproken, de voorzitters van Open Vld en N-VA. En dat terwijl ze samen in de Vlaamse regering zitten. N-VA viel bij de federale regeringsvorming echter uit de boot en dat zette kwaad bloed. Egbert Lachaert (Open Vld) reikt in De Zondag nu de hand naar Bart De Wever (N-VA). “Ik ben niet boos op hem”, klinkt het.

Volgens Lachaert is het van eind juli geleden dat hij laatst met De Wever sprak. “Hij had toen zijn bubbel van vijf gevormd. Hij liet me weten dat ik kon aansluiten. De dag nadien was hij mij live op VTM de les aan het spellen. Dat was de laatste keer. Of neen: nog één keer kreeg ik een bericht. Toen Vivaldi dreigde fout te lopen. ‘Dat een bladzijde snel omgeslagen kan worden’, stuurde hij”, klinkt het in De Zondag.

Sindsdien was er radiostilte tussen de voorzitters, ondanks het feit dat ze samen met CD&V de leiding hebben over de Vlaamse regering. “Ik heb eigenlijk niets tegen Bart. Meer zelfs: hij is één van de beste naoorlogse politici van dit land. Het zou beter zijn, mochten we eens praten met elkaar. Dit mag geen blijvend conflict worden. Veel mensen zouden dat niet begrijpen. Ik wil hem graag de hand reiken. Laat ons samen een koffie drinken. Of gaan lopen in een park. Dat is coronaproof. Dat mag in Antwerpen zijn. Ik ben daartoe bereid.”

“Niet gezond”

Volgens Lachaert weegt het conflict tussen hem en De Wever op de regering in Vlaanderen. Donderdag wijdde de N-VA zelfs drie van haar vijf vragen in het Vlaams Parlement aan zaken rond het federaal beleid. “Niet gezond”, volgens de Open Vld-voorzitter. “Het zou daarom beter zijn dat Bart en ik dit uitpraten. Ik ben niet boos op hem. En hij zal ook wel weten dat iedereen verantwoordelijkheid draagt in wat gebeurd is.”

Egbert Lachaert.

In het interview met De Zondag beklemtoont Lachaert nog dat paars-geel federaal wel degelijk zijn persoonlijke voorkeur wegdroeg. Tegelijk vindt hij dat er “meer kwaliteit” zit in de huidige ploeg dan in de Zweedse regering van Charles Michel (MR). Die bestond uit Open Vld, MR, CD&V en N-VA, maar in december 2018 verliet de N-VA de ploeg na een conflict over het migratiepact van de VN. “Bovendien wil deze ploeg samenwerken. De partijen zijn minder concurrenten van elkaar. In de Zweedse coalitie was er voortdurend ruzie tussen vooral N-VA en CD&V.”

Drie weken geleden liet ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez weten dat hij het goed wilde maken met De Wever. Dat vertelde hij toen in De Morgen. Bouchez toonde zich een wispelturig onderhandelaar tijdens de federale regeringsvorming en werd door De Wever “onbetrouwbaar” genoemd. De twee hebben elkaar volgens Bouchez niet meer gesproken sinds de liberale en groene partijen afgelopen zomer samen een persbericht uitstuurden en daarmee de paars-gele hoop van De Wever de grond inboorden.

“Band herstellen”

“Maar ik wil de band herstellen”, aldus Bouchez. “Bart is niet alleen een belangrijk politicus, maar ook een van de slimste politici die ik ken. Hij is de enige die erin geslaagd is om de voorbije dertig jaar een nieuwe, grote partij te creëren. Daar heb ik respect voor. Ik voel geen haat of rancune.”

