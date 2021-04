Lachaert: "We zitten in crisis. Dan kun je geen grote loonsverhogingen verwachten”

Het mislukte loonak­koord in 5 vragen. Waar gaat het over? Waarom verloopt het overleg zo moeilijk? En wat nu?

27 april Na de socialistische bond trekken ook de andere vakbonden een streep onder de onderhandelingen over een loonakkoord. De deadline van 1 mei wordt niet gehaald en dus wordt de Dag van de Arbeid er één in mineur. Maar waar gaat dit eigenlijk over? Waarom is het zo moeilijk? Hoe kan de regering dit oplossen? En komt ze dan niet zelf in de problemen?