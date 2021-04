Lachaert roept sociale partners op laatste kans te grijpen

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert roept vakbonden en werkgevers op “de laatste kans” te grijpen om het voor 1 mei nog eens te raken over een loonakkoord. Dat zei hij in VTM Nieuws als reactie op Conner Rousseau, die gisteren een bommetje afvuurde: “Geen hogere lonen, dan ook geen dividenden”. De Vooruit-voorzitter kreeg zoiets immers “niet uitgelegd aan de caissière Deborah”. Lachaert bleek hetzelfde probleem te hebben, maar dan om de voorstellen van Rousseau te verklaren aan “Jef de horeca-uitbater”.

De onderhandelingen tussen de sociale partners over het loonakkoord zitten in het slop. De vakbonden gaan er niet mee akkoord dat er slechts marge is voor 0,4 procent opslag bovenop de index. Die norm is vooropgesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, maar de bonden kunnen zich niet vinden in de manier waarop die wordt berekend. De werkgevers van hun kant schermen met de gevolgen van de coronacrisis en vinden een grotere stijging niet realistisch.

Intussen dreigt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ermee de ondernemingen geen dividenden aan de aandeelhouders te laten uitkeren indien het bij die 0,4 procent blijft. Bovenop de 2,8 procent van de indexering zou het gaan om 3,2 procent. “De vraag is of je daarnaast nog iets extra’s moet doen. Maar dan is de vraag ook of we op termijn nog een werkende economie willen overhouden, wetende dat heel veel bedrijven gebloed hebben het afgelopen jaar’”, aldus Lachaert in VTM Nieuws. “Je moet eens tegen een horeca-uitbater nu gaan zeggen, aan Jef, die morgen misschien terug mag openen met zijn terras, die al zeven maanden nul euro heeft verdiend, dat die moet beginnen met zijn personeel meer dan 3,2 procent opslag te geven. Dat is ook niet eerlijk tegenover zo iemand”.

Lachaert herinnert er aan dat het de bedoeling was dat de sociale partners extra marge zouden proberen te creëren voor de bedrijven die het uitzonderlijk goed hebben gedaan, “maar dan moesten werkgevers en vakbonden wel overeenkomen”. De deadline daarvoor was 1 mei, met de afspraak dat de regering anders de norm van 0,4 procent zou toepassen. “Dat had net de motivatie moeten geven voor de sociale partners om iets te doen in bepaalde bedrijven”, zei Lachaert.

Hij roept bonden en werkgevers op toch nog te proberen een akkoord te bereiken. Als dat niet lukt, hoopt hij dat het dossier in de regering kan worden besproken op basis van wat was afgesproken. Hij voegt er wel aan toe dat “we zullen zien wat nodig is om de rust en de sociale vrede te bewaren”, waarmee hij ruimte lijkt te laten voor iets extra’s in bedrijven die erg goed geboerd hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om bedrijven die hun personeel in winst willen laten delen.