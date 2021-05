Lachaert opent debat politieke vernieuwing na Sihamegate: plafond op campagnegeld, gedaan met lijststem en opvolgers verdwijnen

Politieke vernieuwing: bij haar aantreden had de Vivaldi-regering er de mond vol van, maar in de praktijk is er nog maar weinig van in huis gekomen. Nu voegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert de daad bij het woord door een eerste pakket wetsvoorstellen in te dienen: de lijststem, de opvolgers en het Vlaamse zwijgakkoord belanden daarin in de vuilbak. “Een muizensprong”, aldus politicoloog Carl Devos. “Maar toch beter dan niets.”