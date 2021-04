Lachaert heeft moeite om nog te geloven dat El Kaouakibi onschuldig is: “Lijkt me heel moeilijk om sommige stukken te beantwoorden”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vindt het moeilijk om nog te geloven dat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi onschuldig is. Dat laat hij donderdag verstaan in een interview met VTM NIEUWS. Lachaert heeft El Kaouakibi sinds eergisteren niet meer gehoord, hoewel hij had gevraagd om snel antwoorden te krijgen op de onthullingen over onder meer het doorsluizen van subsidies naar persoonlijke vennootschappen.

Gisteren raakte bekend dat Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert een procedure is gestart om Sihame El Kaouakibi uit de partij te zetten. Een dag later geeft hij meer uitleg aan VTM NIEUWS.

Vragen maar geen antwoorden

“Wij zijn toch wat geschrokken door de onthullingen die uit de audit van de bewindvoerder van Let’s Go Urban komen”, zo legt Lachaert zijn beslissing uit aan journaliste Hannelore Simoens. “Ik wil nog aannemen dat die audit opgesteld is door iemand die betaald wordt door de tegenpartijen van Sihame El Kaouakibi - maar de bijlagen die daarbij zitten, zijn toch enkele e-mails waarvan wij niet goed weten wat het antwoord daar nog op zou zijn. Ik heb mevrouw El Kaouakibi ook de tijd gegeven óm daar nog op te antwoorden. Maar wij hebben geen antwoord meer gekregen.”

Onschuldig kan ze niet meer zijn? “Het lijkt mij heel moeilijk om sommige stukken te beantwoorden”, aldus Lachaert. “En ik zeg het... Ik heb de tijd gegeven aan haar om nog een antwoord te geven. Ik heb echt aangedrongen om dat op korte termijn te krijgen. Maar we hebben dat niet meer gekregen.”

‘Niet langer aanvaardbaar om meegesleurd te worden’

“Dan kan ik eerlijk gezegd als voorzitter van mijn partij niet langer wachten”, stelt Lachaert. “Onze partij is niet betrokken bij die zaak en raakt er toch door beschadigd. Dan moeten wij maatregelen nemen. Ik kan als voorzitter van een partij met 50.000 leden niet langer aanvaarden dat wij elke dag meegesleurd worden in een verhaal waar we niks van informatie over hebben en waar we niet op kunnen antwoorden.”

“Het gaat voornamelijk over belastinggeld”, zegt Lachaert ook. “En als je met belastinggeld werkt, moet je daar heel nauwgezet, transparant en zorgvuldig mee omgaan. Hier is echt de indruk dat dit totaal niet het geval geweest is.”

Sihame El Kaouakibi.

Of hij zich bedrogen voelt? “Het is onder mijn voorganger (Gwendolyn Rutten, red.) dat Sihame El Kaouakibi in onze partij gekomen is”, reageert Lachaert. “Ik denk dat sommige mensen zich toch wat om de tuin geleid voelen door wat hier gebeurd is. Ze was zeker een talent met wie je iets kon doen. Ze stond ook voor een gemeenschap van jongeren die kansen kregen, en die ook in onze partij kansen krijgen. Ook voor hen is het natuurlijk heel jammer wat hier nu gebeurt en hoe dit dreigt af te lopen.”

Wat met haar zitje in het Vlaams parlement?

Een uitsluiting uit de partij betekent niet het einde van El Kaouakibi als Vlaams parlementslid. Daar beslist zij zelf over, want de zetel komt toe aan het parlementslid, niet aan de partij. El Kaouakibi kan bij uitsluiting uit Open Vld dus als onafhankelijke blijven zetelen of zich - in principe - aansluiten bij een andere partij. Lachaert vraagt haar duidelijk om ook haar zitje af te staan.

“Als de statutaire commissie mij volgt en haar als lid uitsluit uit onze partij, ga ik haar zeker vragen ook haar zetel in het parlement op te geven. Ik denk dat je op dit moment als parlementslid onmogelijk nog gezag kunt hebben om daar eigenlijk nog te functioneren.” Of hij het haar al gevraagd heeft? “Zij weet dat”, repliceert de voorzitter. “Het staat in mijn e-mail aan de statutaire commissie die zij ook zal ontvangen hebben. We hadden ook al op voorhand aangekondigd dat dit een mogelijke maatregel zou zijn. Ik als partijvoorzitter kan het niet afdwingen, maar ik vind het wel mijn morele plicht om het te vragen.”

Miljoenendossier

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er miljoenen euro’s aan subsidies worden gegeven, zonder veel controle? “Dat is een vraag die ik mij ook stel. Ik ben ook lokaal actief en als ik subsidies aan een sportvereniging wil geven, zit de financiële dienst achter mij aan voor allerlei bewijsstukken die er moeten zijn alvorens er een euro uitbetaald wordt. Hier is het toch wel... soepel gegaan.”

Hij wijst niet met de vinger naar Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Ik heb het volste vertrouwen dat de burgemeester geen enkele kwade bedoeling gehad heeft. Maar ik denk dat er toch eens moet gekeken worden op alle niveaus waar subsidies betaald zijn, hoe dat nu precies in zijn werk gegaan is.” Zelf had hij wel al gehoord over mogelijke onregelmatigheden, maar zonder harde feiten. “Ik heb eergisteren voor het eerst stukken in mijn handen gekregen waarvan ik zeg, ‘hier is toch iets aan de hand’, en waar ik echt van geschrokken ben en wat voor mij verantwoording geeft dat ik verdere actie onderneem.”

“Dit is vervelend, maar het is een zaak waar de partij op zich buiten staat”, besluit Lachaert over de imagoschade voor Open Vld. “Dit zal op lange termijn de partij dus niet beschadigen. Maar we moesten hier wel een belangrijk standpunt innemen, of dat dreigde wél. Dat kon ik niet laten gebeuren.”