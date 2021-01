Lachaert haalt zwaar uit naar De Wever: “Kleuterachtig gedrag, hij liegt”

Lachaert was in het Canvas-programma in nasleep van het verdict in het proces-Kucam, de vandaag veroordeelde Mechelaar die als tussenpersoon optrad voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Net na de eerste berichtgeving over de uitspraak tweette Lachaert dat “een aantal vertrouwelingen (van het kabinet-Francken, red.) op de hoogte was van het systeem en eraan heeft meegewerkt”. Een tweet die hij hierna weghaalde, te meer omdat ook VRTNWS in een latere versie van het artikel de passage geschrapt had. Lachaert erkende in het Canvas-programma te snel te zijn geweest.

Naar het einde van het interview kraakte de Merelbekenaar De Wever helemaal af. De liberaal is naar eigen zeggen het flink beu elk weekend een krant open te slaan waar De Wever “de Open Vld met de grond gelijkmaakt.”

“Frustraties” omdat N-VA uiteindelijk op federaal niveau met lege handen achterbleef en op de oppositiebanken blijft zitten. “Kleuterachtig gedrag van De Wever”, volgens Lachaert, “zoals een kind dat niet mag meespelen met andere kinderen op de speelplaats.”

Lachaert blijft erbij dat in de regeringsvorming paars-geel zijn voorkeur droeg. Iets waar hij naar eigen zeggen maandenlang zijn nek voor heeft uitgesproken. Het liep fout toen “De Wever de liberalen zeer onrespectvol begon te behandelen.” “Dat is zijn eigen fout, en dat moet hij eindelijk eens durven toegeven zodat we een streep over het verleden kunnen trekken.”

Over wat er in de zomer gebeurd is, “liegt hij.” “Er zijn genoeg reconstructies te lezen waarin hij gesprekken aanhaalt, waarover hij onwaarheden over vertelt.”

Lachaert zegt het globale standpunt van De Wever “totaal niet te begrijpen, nu hij enkel geïnteressseerd is in de matekes van Conner (sp.a-voorzitter Conner Rousseau) en de PS van Paul Magnette. Met de anderen wil hij duidelijk niet samenwerken”. “Ik vraag mij af of de N-VA-kiezer daar wel op zit te wachten. Op de manier waarop De Wever zich gedraagt, is elke samenwerking onmogelijk.”

Op de vraag of dit ook een weerslag heeft op de Vlaamse regering waar N-VA een coalitie vormt met Open Vld en CD&V tracht Lachaert hierin de gemoederen te sussen. “Jan Jambon is een totaal ander politicus. Hij werkt met premier Alexander De Croo goed samen in het Overlegcomité.”

