Lachaert en Bouchez starten Ronde van België om liberale geschiedenis te belichten

Kapellen Uitgebran­de villa in Heide­straat blijkt drugslabo: twee honden gered uit vlammenzee, van de eigenaars geen spoor

16:32 In een villa in een zijstraat van de Heidestraat in Kapellen is vanochtend een felle brand uitgebroken. Na uitvoerig bluswerk door brandweer bleek het te gaan om een drugslabo waar ook synthetische stoffen opgeslagen lagen. Van de eigenaars van het pand is momenteel geen enkel spoor, maar de politie is naar hen op zoek. Twee honden konden uit de vlammenzee gered worden.