Lachaert begraaft grote fiscale hervorming Vivaldi

Een op de vijf Vlaamse jongeren wordt gepest: opvallende toename cyberpes­ten

Een op de vijf Vlaamse jongeren wordt gepest. Dat blijkt vrijdag, bij de start van de Week tegen Pesten (10-18 februari), uit de nieuwe editie van het HBSC-onderzoek 'Jongeren en Gezondheid' van de UGent. Sinds de vorige bevraging in 2018 is dit cijfer enkel gestegen. Een structurele aanpak dringt zich dan ook op, zo meent Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). "De strijd tegen pesten is geen sprint maar een marathon.”

10 februari