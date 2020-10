Laboratoria in Brussel overspoeld: “We kunnen 1.200 testen per dag aan, maar krijgen nu tot 1.800 aanvragen”

Huisartsen in Brussel worden overspoeld met testaanvragen van mensen die denken dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Probleem: de laboratoria die deze testen moeten analyseren, kunnen het niet meer bolwerken. Normaal kan binnen de 48 uur meegedeeld worden of een coronatest positief is. Inmiddels is die antwoordtijd opgelopen tot 3 à 4 dagen, vertelt Nikolaos Nanos, directeur van LBS Medical Laboratory, aan HLN LIVE.

“We hebben momenteel de mogelijkheid om ongeveer 1.100 à 1.200 tests per dag te doen. Dat lijkt heel veel, zeker als het gaat over PCR-testen (uitgevoerd op een neus- of keelwisser, nvdr.), maar de laatste tijd worden we overspoeld”, zegt Nanos. De man staat aan het hoofd van LBS Medical Laboratory in Brussel, een van de grootste privé laboratoria in de hoofdstad.

Volgens Nanos kreeg het lab in de afgelopen week “gemiddeld 1.600 à 1.800 testen per dag” binnen, ofwel een pak meer dan de huidige capaciteit. “Alles wat bij ons binnenkomt, proberen we zo snel mogelijk te analyseren.” Normaal kan binnen de 48 uur meegedeeld worden of een coronatest positief is, maar momenteel is dat niet haalbaar. “Voor een groot deel van onze stalen bedraagt de antwoordtijd nu 3 à 4 dagen. Dat veroorzaakt frustratie bij de patiënten en bij de artsen”, aldus Nanos.

“Heel veel positieve mensen”

Eind vorige week stelde het lab een daling van het aantal binnengelopen testen vast, “maar sinds het weekend begint het weer exponentieel te stijgen”. Twee weken geleden was er al een grote stijging en “hebben we onze artsen gecontacteerd met de vraag om een betere triage te doen van wat zij naar ons sturen”, legt Nanos uit. “Dat heeft een zeker effect gehad. De antwoordtijd kwam toen weer rond de 48 uur te liggen.”

Quote 15 à 20 procent van de onderzoch­te tests blijkt om positieve gevallen te gaan

Maar nu is er dus een nieuwe stijging. Nanos wijst erop dat het lab niet lukraak PCR-testen uitvoert, maar dat dat telkens op medisch voorschrift gebeurt. Het gaat dan om testen die afkomstig zijn van mensen met coronasymptomen of het gevolg zijn van de contacttracing. “Daar zitten héél veel positieve mensen tussen”, werpt Nanos een blik op de resultaten. 15 à 20 procent van de onderzochte tests blijkt om positieve gevallen te gaan. “Dat is enorm veel”, aldus de arts, die aangeeft dat veel positief geteste mensen ook een hoge virale lading hebben en dus zeer besmettelijk zijn.

Kan personeel het nog aan?

Bij een PCR-test wordt nagegaan of er genetisch materiaal (RNA) van het virus in de neus- of mondholte zit. De analyse van zo’n staal gebeurt manueel en dus door laboranten. Of zij dit nog allemaal aankunnen? “Ons personeel doet z’n best. Ze zijn zeer flexibel en enorm gemotiveerd. Maar dat wil niet zeggen dat het slaven zijn. In normale omstandigheden heeft ons laboratorium twee shiften: van 9 tot 17 uur en van 14 tot 22 uur. Met dezelfde bezetting hebben we nu een derde shift ingevoerd: van 20 uur tot 4 uur ‘s morgens.”

Personeelsleden blijven overuren kloppen, maar kunnen die niet recupereren door de huidige drukte, zegt Nanos. “We proberen nieuwe medewerkers te rekruteren, maar het is niet vanzelfsprekend om die te vinden.”

