Laatste grootmaarschalk van het hof, Frank De Coninck, overleden

Frank De Coninck, de laatste grootmaarschalk die het Belgische hof heeft gediend, is vorige week overleden. Dat meldt het Egmont Instituut. De Coninck bekleedde deze positie tussen 2002 en 2006, toen Albert II koning was. In 2006 werd het mandaat afgeschaft. De Coninck werd 77.

"Als senior associate fellow was hij jarenlang een grote steun voor het instituut, waar zijn grondige kennis over Afrika, zijn oprechte vriendelijkheid en zijn gevoel voor humor zeer op prijs werden gesteld. Met dit overlijden hebben we een groot diplomaat, een excellente collega en een ware vriend verloren", schrijft het Egmont Instituut.

Frank De Coninck werd geboren op 11 februari 1945 in Blankenberge. Hij was gehuwd en vader van drie dochters. De Coninck was een licentiaat in de letteren en wijsbegeerte en begon zijn diplomatieke carrière in 1975. Hij was raadgever bij verschillende ambassades, waaronder die van Nairobi in Kenia en Islamabad in Pakistan, en werd later zelf ook ambassadeur in Kigali, Rwanda en Kinshasa, Congo en bij de Heilige Stoel.

In 2002 werd hij grootmaarschalk en hij stond zo aan het hoofd van de hofhouding van het Belgische vorstenhuis. Na zijn vertrek in oktober 2006 werd het mandaat afgeschaft en werden de taken verdeeld over verschillende departementen binnen het hof.

Daarna werd De Coninck benoemd tot speciaal gezant van België voor Centraal-Afrika bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat deed hij tot 2016. Sinds 2010 was hij ook voorzitter van de hulporganisatie Caritas in België, maar in 2017 schoof hij door naar het internationale niveau en werd hij voorzitter van Caritas International.