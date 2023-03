Laatste foto van Sanda Dia krijgt iedereen stil, zijn moeder verlaat huilend de zaal: verdriet van familie domineert tweede procesdag in zaak-Reuzegom

Aantal klachten over Vlaamse woonzorg­cen­tra blijft op hoog niveau

Het aantal klachten over de Vlaamse woonzorgcentra is sinds de coronapandemie sterk toegenomen. In 2022 ging het om 600 klachten, waarvan ongeveer de helft als gegrond werd beoordeeld. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag van de Woonzorglijn, het contactpunt van de Vlaamse overheid voor wie vragen of klachten heeft over een ouderenzorgvoorziening.