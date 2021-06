Laatste Belgische soldaten trekken uit Afghanistan

Het Belgische leger, dat negentien jaar lang actief was in Afghanistan, heeft de terugkeer van de troepen uit het land volledig afgerond. Op 11 juni keerden al 44 Belgische soldaten terug naar ons land en deze week kwamen de laatste drie militairen aan. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Het Belgische leger was vanaf maart 2002 actief in Afghanistan in de nasleep van de aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001. De aanslagen leidden tot de activering van artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat de lidstaten opriep tot collectieve defensie.

Langste militaire operatie

Voor het Belgische leger was de militaire aanwezigheid in Afghanistan de langste operatie ooit. Het leger was in staat om de missie af te ronden zonder dat er tijdens de vijandelijkheden slachtoffers vielen. De operationele missie van de laatste Belgische legerafdeling in het noordelijke Mazar-i-Sharif, in het kader van de NAVO-operatie Resolute Support, eindigde op 17 mei. De meeste soldaten kwamen vier dagen later al terug in ons land aan.

De veiligheidssituatie in Afghanistan is nog steeds niet stabiel en de vredesonderhandelingen tussen de regering in Kaboel en de Taliban-opstandelingen waren allesbehalve succesvol. Zo bestookt de islamitische beweging het Afghaanse leger steeds vaker, ook in de omgeving van de hoofdstad Kaboel. Toch besloot het militaire bondgenootschap in april om de missie in Afghanistan definitief stop te zetten en de troepen terug te trekken tegen ten laatste 11 september.

