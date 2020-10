Laatste Belgische militaire piloot die meevocht op D-Day is overleden

Dagelijks aantal besmettin­gen stijgt ondanks gewijzigd testbeleid: “Werkelijk aantal zal ongeveer 10 procent hoger liggen”

9:42 De coronacijfers blijven stijgen in ons land. Zo werden er vandaag twee records gebroken: het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag is hoger dan ooit, en nooit eerder lagen er zoveel coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Bovendien blijft het dagelijks aantal nieuwe besmettingen stijgen, zelfs al worden er minder tests uitgevoerd. “In werkelijkheid zullen er dagelijks ongeveer 10 procent nieuwe besmettingen bijgeteld moeten worden”, voorspelt biostatisticus Geert Molenberghs.