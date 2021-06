Laat weten wat jou kan motiveren om je te laten vaccineren

Mijn restaurant. Columnist Noël Slangen: “De laatste aria van de Figaro”

7:09 Van een terrasje kunnen we al genieten, maar het blijft uitkijken naar de volledige heropening van de horeca op 9 juni. Elke dag tipt een journalist of columnist van deze krant zijn of haar favoriete restaurant. Columnist Noël Slangen kiest voor Figaro in Hasselt.