Laat weten wat je van de communicatie vond

De Syriëstrij­der die ouder­schaps­ver­lof opnam en 13 lotgenoten die vandaag ook hun Belgisch paspoort verliezen

12:33 Voetbaltrainer worden. Dat was de droom van Aziz Hajoui. Daar had hij zelfs een cursus in Amerika voor over. Tenminste, dat maakte hij iedereen wijs. Want eigenlijk vertrok de man uit Mortsel naar Syrië. Hij vroeg zelfs ouderschapsverlof aan om zich voor te bereiden op de jihad. Nu is zijn Belgisch paspoort ingetrokken.