Laat ons hopen dat de voorkeur om regeltjes op te leggen straks ook niet besmettelijk blijkt

Nog nooit zijn we zo braaf geweest. Al meer dan een maand zijn we collectief netjes voor middernacht thuis. We gaan keurig in een rijtje staan bij alles wat we doen. En iemand een kus op de wang geven, voelt bijna even spannend als vreemdgaan was in 2019. Klap op de vuurpijl: uit onze enquête blijkt nu ook dat een grote meerderheid zich — ondanks het initiële gemor — tijdens de eindejaarsfeesten zal houden aan de maatregelen.