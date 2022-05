“Laat je kinderen voorop fietsen, dan zie je wat ze uitspoken” Onze lezers delen tips en ervaring om Vlaanderen VeloVeilig te maken voor jonge fietsers

De helft van de ouders is bang om hun kinderen met de fiets het verkeer in te sturen. Daar willen HLN verandering in brengen door met VeloVeilig Vlaanderen de onveilige fietspunten in kaart te brengen. Omdat het voor jonge kinderen extra moeilijk is om veilig op pad te gaan, delen onze lezers hun tips en ervaring over hoe je als ouders je kinderen beter kan voorbereiden op het drukke verkeer én wat de beste leeftijd is om je kind alleen te laten fietsen.

VeloVeilig Vlaanderen loopt nog tot zondag 15 mei. Vergeet zeker niet om de gevaarlijke fietspunten in jouw buurt te registreren via de HLN-app. Ontdek hier wat de beste tips zijn van onze lezers om kinderen veiliger door het verkeer te loodsen.

Nodig een vrachtwagen uit

“Bij lessen verkeer moet het kind niet enkel zicht hebben op de fiets. Nodig eens een vrachtwagen uit, zet het kind op de bestuurdersplaats en laat hem ervaren wat de chauffeur ziet. Zo kan het kind ervaren wanneer de chauffeur hem of haar wel kan zien als het naast een vrachtwagen fietst.”

Marc Grosemans, Meerbeek

Fietsbewijs met praktische test

“Jonge kinderen mogen enkel fietsen onder begeleiding van een volwassene, zij zijn niet op de hoogte van de verkeersregels en zeker niet van de voorrangsregels. Fietspaden moeten meer afgescheiden worden van de rijbaan, bij voorkeur door een stevig constructie. Waar mogelijk moeten fietsbruggen of tunnels aangelegd worden. Zwaar vrachtverkeer moet verboden zijn in de buurt van scholen en meer bijzonder bij het openen en sluiten van de scholen. Maak komaf met de halfslachtige fietssuggestiestroken, dit is een politieke oplossing maar heeft geen meerwaarde voor de veiligheid van de fietsers. Fietsstraten zijn evenmin de oplossing, dit zorgt enkel voor meer frustratie bij andere weggebruikers door de vele fietsers die de situatie misbruiken en tergend langzaam voor auto’s rijden.

Om alleen te fietsen is 10 jaar een goede leeftijd omdat ze zich dan meer bewust zijn van wat rond hen kan gebeuren in het verkeer. Een verplichte theoretische opleiding voor een fietsbewijs met praktische test zou een meerwaarde zijn.”

Michael Steyaert, Drongen

Doorwinterde fietser én automobilist

“Laat je kinderen voorop fietsen, dan zie je wat ze uitspoken en kan je ook beter inschatten wat ze al wel in het oog hebben en waar je nog hun aandacht moet op vestigen. Als ze achter je rijden dan leren ze niet zelf het verkeer in te schatten en zie je ook niet dat ze bijvoorbeeld te breed uitwijken. Wijs hen op veelgemaakte fouten: een fietser heeft géén voorrang op een (fiets)oversteekplaats, tenzij hij naast zijn fiets stapt op het zebrapad. Wanneer een automobilist teken doet dat ze door mogen rijden terwijl ze eigenlijk geen voorrang hebben, leg dan uit dat ze voor deze ene keer mogen doorrijden, maar dat ze eigenlijk geen voorrang hebben. Zorg dat je zelf zowel een doorwinterde automobilist als een doorwinterde fietser bent. Dan ken je de “valkuilen” en ergernissen van beide kanten. Als automobilist hou je dan meer en beter rekening met de fietsers. Als fietser heb je meer begrip voor de automobilisten.”

Inge Vandecasteele, Leuven

Quote Fouten maken hoort nu eenmaal bij opgroeien en dat hoeft niet met de dood bekocht te worden Bart Vanderstappen

Fouten maken mag

“Door uit te kijken en te beseffen dat het kinderen zijn en geen militairen! Fouten maken hoort nu eenmaal bij opgroeien en dat hoeft niet met de dood bekocht te worden.

De leeftijd waarop kinderen alleen mogen fietsen is niet leeftijdsgebonden: het karakter en kwaliteiten van het kind zullen hiervoor de juiste leeftijd aan geven. Een zeer voorzichtig kind dat goed luistert, betrouwbaar is en een goede motoriek heeft zal vroeger alleen mogen fietsen dan iemand die snel afgeleid is en minder sterk is in motoriek.”

Bart Vanderstappen, Wijnegem

Verander de rijrichting

“De overheid moet helpen, het is gevaarlijk om fietsers voorrang te geven aan bijvoorbeeld een fietsoversteekplaats, die regel moet jeafschaffen. En ik zeg al jaren: verander de rijrichting voor fietsers. Laat ze links rijden dan zie je als fietser het verkeer voor het naar jou toekomt. Zo vermijd je ook dodehoekongeval uit want vrachtwagens zien de fietser voor hen in plaats van naast hen.”

Emmie Verbist, Schoten

Goede voorbeeld geven

“Alleen fietsen moet kunnen vanaf 10 jaar, ouders moeten wel hun verantwoordelijkheid opnemen om hun kinderen wat verkeersveiligheid/ ervaring bij te brengen. Ik zie ook ouders die wel met hun kinderen met de fiets op stap gaan, dat zij zelf het slecht voorbeeld geven. Hoe wil je dan dat de kinderen het wel juist doen?”

Rudi Brams, Reet

De veiligste weg is niet altijd de kortste weg

“Wij leerden onze kinderen de weg naar school nemen onder begeleiding van ons enkele dagen voor het schooljaar begon. Met een fietshelm en we leren hen steeds het verkeer in het oog houden. De kortste weg naar school of andere bestemming is de veiligste! Soms neem je beter een parallelle straat dan een drukke baan. De verkeersregels kennen en toepassen is een must. Kinderen moeten ook zoveel mogelijk aan het verkeer deelnemen om het te kunnen inschatten. Afhankelijk van ligging van de school kunnen ze vanaf 8 jaar zelf naar school fietsen, al is dat in de stad misschien verschillend.”

Paul van Santvoort, Mol

Ook fietsers moeten regels volgen

“We gaan als gezin veel samen fietsen. We leren hen aan wat gevaarlijke situaties zijn en geven hen onder toezicht toch wat verantwoordelijkheid. We leren hen dat fietsers ook verkeersregels hebben en dat een auto altijd sterker is!

Op het woonerf fietsen onze kinderen altijd alleen sinds ze in het eerste leerjaar zitten. Naar school sporadisch vanaf het derde leerjaar, maar het is niet ver en een veilige weg. Een grotere fietstocht met gevaarlijke oversteekplaatsen kan volgens mij vanaf het eerste middelbaar.”

Do Joos, Dendermonde

Quote In mijn straat scheuren ze over de weg of er nu kindjes fietsen of niet, dat is gewoon triest Martina Geluk

Stop met door de straat scheuren

“Er moeten veel betere fietspaden komen, ga eens een keertje in Nederland kijken daar hebben ze het perfect voor elkaar: vlakker, breder en stukken veiliger voor zowel jong als oud. En er moet meer respect voor de fietser komen, er fietsen vele kindjes in mijn straat zouden ze maar 30 mogen rijden, maar niemand houdt zich daaraan. Ze scheuren over de weg of er nu kindjes fietsen of niet, dat is gewoon triest.”

Martina Geluk, Geel

Maak altijd eerst oogcontact

“Eerst en vooral is het belangrijk dat kinderen de verkeersregels juist leren. Zo heb je aan veel fietsoversteekplaatsen haaientanden staan, maar vaak steken fietsers gewoon over zonder te kijken omdat ze denken dat ze overal voorrang hebben. Een heel belangrijke les die mijn moeder me heeft bijgebracht is dat je moet proberen om oogcontact te maken met de chauffeur als je wil oversteken. Of het nu een auto is of vrachtwagen, maakt niet uit. Als je oogcontact hebt gemaakt met de bestuurder weet je dat hij/zij jou gezien heeft en dan kan je meestal veilig oversteken. Is er geen oogcontact dan blijf je staan want dan ben je niet zeker dat de bestuurder jou gezien heeft.”

Daphne Maes, Sint-Katelijne-Waver

Kijk naar de kinderen, niet naar je telefoon

“Een kind in het verkeer is en blijft onvoorspelbaar, het zijn de andere weggebruikers die zich daarop moeten instellen. Pas je snelheid aan in de buurt van scholen en kijk naar de kinderen, in plaats van naar je telefoon.”

Mario Lapere, Beselare

Waarom is een helm niet verplicht?

“Leg snelheidsdrempels aan in de buurt van de scholen, want sommige chauffeurs durven met een snelheid van 70 km per uur langs de schoolpoort vliegen. Leg zware boetes op aan wie de snelheidswet aan zijn laars lapt.

Alleen fietsen kan volgens mij vanaf 7 jaar, maar wel met een floujasje aan en vooral: verplicht iedereen om een helm te dragen, klein en groot. Bij dodelijke ongevallen is het overlijden vaak te wijten aan zware hoofdletsels. Onbegrijpelijk dat de fietsersbond ertegen is. Verplicht een fietshelm en je zal zien dat de dodelijke ongevallen zullen minderen.”

Freddy Van den Broeck, Lievegem

Plaats opeisen op straat

“Vanaf 11 jaar kunnen ze alleen fietsen. Ik leer ze de basisregels en gedragsregels: niet zonder handen rijden, niet slalommen, niet racen! Maar vooral ook anticiperen, luisteren en kijken bij voorrang van rechts en ook hun plaats opeisen op straat. Hun plaats is rechts, maar niet té kort op de rand, want dat is ook riskant. Als er een fietsstraat is of naar links moeten afslaan, ben ik radicaal, dan moeten ze in het midden van de straat gaan rijden, autobestuurders moeten ook opgevoed worden!”

Bart Van Brabant, Kinrooi

Extra tijd voor verkeersles op school

“Kinderen zouden zo vroeg mogelijk alleen moeten kunnen fietsen. Scholen krijgen nu twee uren meer tijd door het wegvallen van levensbeschouwing, dit zou kunnen worden aangewend voor verkeerseducatie.“

Serge Aernoudt, Poperinge

Hou rekening met weer en wind

“Automobilisten zouden verstandiger moeten zijn en het verschil zien tussen een ervaren fietser en een kind of jongere die nog veel moet leren. Ook het weer is belangrijk, is er veel wind dan kan een fietser een beetje meer uitwijken van zijn fietslijn. Automobilisten zitten droog bij regenweer, fietsers niet. Beetje respect langs beide kanten zou plezant zijn.”

Amy Van Lombergen, Bornem

Leer eerst zelf de regels

“Alleen fietsen kan volgens mij pas vanaf een jaar of twaalf, dan pas krijgen inzicht in het verkeer. Elke keer dat je met je kind gaat fietsen, geef je het verkeersles. Zorg ervoor dat je zelf de verkeersregels kent én dat je je eraan houdt.”

Caroline Nagel, Berchem

Je bent klein, de auto heeft je niet gezien

“Draag altijd een helm en fluojas (en doe die ook toe!). Ik probeer de kinderen vooral heel alert te maken dat ze weinig gezien zijn omdat ze zo klein zijn. Een auto die achteruit van een oprit rijdt, op een parking,....het is veiliger om er overal vanuit te gaan dat de auto jou niet gezien heeft, vooral bij een dode hoek. Zoek altijd oogcontact met chauffeurs.”

Siska Hanssens, Deerlijk

Doe die gsm weg!

“Alle ouders gsm afpakken zodat ze tijdens het fietsen hun kinderen in het oog kunnen houden. Wijs hen op de gevaren en leer hen fietsen. Dat leer je niet door op je gsm te tokkelen.”

Mirjam Meyers, Niel

Alle vogeltjes gezien onderweg

“Mijn dochters fietsen al sinds de derde kleuterklas zelf mee naar school. Ondertussen zitten ze in het derde en eerste leerjaar. De oudste laat ik nu af en toe zelf inschattingen maken aan de kruispunten. Want dat is in het drukke verkeer ook heel belangrijk: het verkeer inschatten. Leren kijken en tegelijk iets doen, is een vaardigheid die je alleen in de praktijk onder de knie krijgt. Aan een kruispunt naar rechts kijken, je arm uitsteken om links af te slaan, nog een blik over je schouders werpen om veilig te kunnen afdraaien, en dat allemaal in enkele fracties van seconden... Het ene kind is er sneller mee weg dan het andere. Het is onmogelijk om er een algemene leeftijd op te plakken. Mijn oudste is één en al focus, mijn jongste die zingt liedjes in haar hoofd, heeft alle vogeltjes gezien onderweg en zwalpt soms onverklaarbaar van rechts naar links. De oudste zal ik sneller kunnen loslaten, de jongste zal waarschijnlijk eeuwig samen met mij naar school fietsen.”

Sofie L, Hoboken

Leer kinderen de verkeersborden

“Leer jonge beginnende fietsers nu eindelijk eens de betekenis van de verkeersborden. Nu weet geen enkel kind waar het moet stoppen, waar het voorrang moet geven, etc. Deelnemen aan het verkeer betekent niets minder dan de verkeersregels kennen. Dus zorg voor verplichte en uitgebreide rijlessen voor fietsers.”

Pol Dauwe, Gent

Bouw het fietsen op

“We zijn zelf met onze kinderen heel jong beginnen fietsen zodat ze weten hoe het eraan toe gaat in het verkeer. Standaard namen we de fiets. Elk zijn eigen fiets, geen bakfiets of achterop, zodat ze meteen als individu de straat op moesten, dat zie je nu duidelijk in hun fietsgedrag. Wat kinderen betreft denk ik dat het vooral belangrijk is dat je het fietsen opbouwt, ga niet plots van een éénmalige zondagse uitstap naar elke dag school-thuisverkeer. Toch kan ik het fietsen niet veilig noemen, er zijn nog altijd veel te weinig fietsvriendelijke routes door België. De snelheid van auto’s beperken is niet voldoende om het veilig te maken.”

Katrien De Keyser, Lubbeek