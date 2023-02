Laagste aantal varkens en runderen geslacht in tientallen jaren

Zowat in alle categorieën was er een daling - op de geiten na -, maar de opvallendste afname was er bij de varkens: -9 procent tot 10,5 miljoen geslachte dieren vorig jaar. "Deze daling brengt het aantal varkensslachtingen op een nog lager niveau dan in het crisisjaar 2019", stelt Statbel. Het gaat ook om het laagste aantal in dertig jaar. De varkens nemen op basis van het gewicht wel het grootste aandeel in: 1,03 miljard kilogram, of 60 procent van het totale geslacht gewicht in 2022.