La Boum plant alvast eigen testevenement op 15 mei als voorbereiding op La Boum 3

HENEGOUWEN MR-verkozene aanwezig op La Boum 2

13:00 Een verkozene van regeringspartij MR was op 1 mei aanwezig op de illegale massabijeenkomst La Boum 2, meldt Sudpresse. Julien Reintjens is gemeenteraadslid in het Henegouwse Châtelet nabij Charleroi. Alvorens naar het Terkamerenbos in Brussel te trekken, zette hij een foto op sociale media die weinig aan de verbeelding overlaat.