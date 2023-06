Kyana (22) getuigt voor het eerst over die gruwelijke brand die haar gezin wegnam: “Hij riep nog: ‘Help ons, we gaan sterven’”

“Twee weken geleden planden we nog Lorina’s eerste verjaardagsfeest, twee dagen later moest ik zowel haar begrafenis als die van haar broertje en papa regelen.” Als Kyana Doven (22) spreekt over de afgelopen weken, lijkt ze het nog steeds niet volledig te vatten wat haar overkwam. Hoe dat verwoestend vuur in een Gentse wijk haar gezin wegnam. Voor het eerst kijkt ze terug en hebben we een openhartig en emotioneel gesprek over die laatste Vaderdag, de heldendaad van haar zoontje Joshua (4) en die gitzwarte rook die alles opslorpte. “Ik hoorde Alyas roepen: ‘Help ons,we gaan sterven’.”