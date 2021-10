Kwik klimt tot 21 graden, maar morgen gaat het fel waaien: KMI kondigt code geel af

Vandaag is het eerst zwaarbewolkt met af en toe regen, later wordt het droog met brede opklaringen. Het wordt erg zacht met maxima van 15 graden op de Hoge Venen en tot 21 graden in het zuidwesten van het land. Morgen gaat het wel hard waaien. Het KMI kondigt dan vanaf 23 uur code geel af voor de wind en dat blijft zo tot donderdagmiddag.

Deze avond en een groot deel van de nacht is het helder of licht bewolkt. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe in het westen, tegen de ochtend gevolgd door lichte regen aan de kust. De minima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig.

Morgen trekt een regenzone vanaf het westen door ons land. Aan de voorzijde van deze storing kunnen er eerst nog enkele buien vallen, eventueel met onweerachtig karakter. Voor de regenzone is het nog zacht met temperaturen van 15 tot 19 graden. Het waait vrij krachtig tot krachtig met pieken tot 80 km/u aan zee. Het KMI kondigde nu al code geel af vanaf 23 uur.

Donderdag is het wisselend tot zwaarbewolkt en valt er opnieuw regen of vallen er enkele buien die lokaal onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 10 en 13 graden. De wind waait krachtig tot vrij krachtig. In de voormiddag is nog altijd code geel van kracht, in Wallonië op sommige plaatsen tot 14 uur.

Vrijdag stroomt van oorsprong polaire en onstabiele zeelucht over ons land. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af met lokaal enkele buien. We halen ongeveer 12 graden in het centrum van het land bij een matige westenwind. Tegen de avond zwakt de wind af.

Zaterdag bevindt zich een hogedrukcel boven onze streken zodat het overwegend droog en rustig blijft met soms opklaringen. ‘s Ochtends is het fris, in de namiddag klimt het kwik naar zo’n 13 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig.