Kwart Vlamingen voelt zich onveilig in eigen buurt

In 2022 gaf 44 procent aan nooit bepaalde plekken in zijn of haar gemeente of stad te mijden, 29 procent deed dat zelden. Daartegenover staat dat 25 procent soms, vaak of altijd bepaalde plekken mijdt. In vergelijking met 2021 is het aandeel dat zich zelden of nooit onveilig voelt beperkt gedaald (van 78 procent naar 75 procent). Ook het aandeel dat zelden of nooit plekken mijdt, ligt iets lager in 2022 dan in 2021 (van 77 procent naar 73 procent).