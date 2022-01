Kwart van de afgenomen coronatests is nu positief, aantal besmettingen stijgt met 84 procent

Directeurs na extra week vakantie klaar voor heropening scholen: “Maar we merken dat de angst er bij leerkrach­ten goed inzit”

Ouders kunnen iets geruster ademhalen. Door de soepelere quarantaineregels, is de kans dat leerlingen op school kunnen blijven opnieuw iets groter. Dat u overdag niet meer moet bijspringen om uw kinderen maaltafels of schoonschrift aan te leren, is ook voor veel schooldirecteurs een opluchting. Het Laatste Nieuws sprak er drie over de extra week kerstvakantie en de heropstart na de kerstvakantie. “Ik wist niet dat ik zo diep zat.”

9 januari