Kwart jongeren kocht bewust namaakproducten in het afgelopen jaar

De ‘fake bag business’ is booming. Zo herken je een neppe handtas

Wie denkt dat een designertas makkelijk te onderscheiden is van een namaakexemplaar, leest maar beter verder. Er circuleren steeds meer fake handtassen. ‘Superfakes’ zelfs die tot in het kleinste detail zijn nagemaakt. Twee experts leggen uit hoe je het kaf van het koren scheidt. “Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het ook zo.”