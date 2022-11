Kwaliteit van fietspaden is verbeterd, maar nog altijd meer dan de helft niet volgens de regels

De kwaliteit van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen is in 2021 verbeterd tegenover 2019. Dat blijkt uit het nieuwe fietsrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De Open Vld-minister wil blijven investeren in kwalitatieve fietsinfrastructuur: "Nog nooit waren er zoveel fietswerven in Vlaanderen.”

Om de twee jaar publiceert AWV een rapport over de kwaliteit van de fietspaden langs de gewestwegen. Daarbij wordt zowel gekeken naar de inrichting van het fietspad als naar het comfort op dat fietspad.

Uit het nieuwste rapport blijkt dat de kwaliteit van de fietspaden in 2021 beter was dan in 2019. Zo is het aandeel fietspaden dat 'zeer goed' of 'goed' is ingericht, gestegen van 45,8 procent naar 47 procent. Dat betekent wel dat nog steeds 53 procent van de fietspaden niet conform de richtlijnen is. Antwerpen heeft met 57,5 procent het grootste aandeel conforme fietspaden, Oost-Vlaanderen heeft met 62,5 procent het grootste aandeel niet-conforme fietspaden.

Niet alleen de inrichting is verbeterd, ook het comfort op de fietspaden gaat omhoog. Zo scoort 60,5 procent van de opgemeten fietspaden 'uitstekend' of 'behoorlijk'. Dat is een verbetering met 4,3 procent tegenover 2019. Vooral in de provincies Limburg (+16%) en Vlaams Brabant (+11,2%) is de stijging opmerkelijk. De meest comfortabele fietspaden langs gewestwegen liggen in Oost-Vlaanderen (62,9%).

“Historisch hoge budgetten”

"De verbetering is goed nieuws", reageert Brugs parlementslid Mercedes Van Volcem. "Als we meer mensen op de fiets willen, moeten we ervoor zorgen dat het veilig en vooral comfortabel kan.”

Minister Peeters is alvast van plan om te blijven investeren in fietsinfrastructuur: "Door historisch hoge budgetten te voorzien, zetten we een sneeuwbaleffect in gang: met grote investeringen kunnen we meer kwalitatieve fietsinfrastructuur aanleggen, waardoor we meer mensen veilig laten fietsen. Alleen al in 2022 zal op maar liefst 150 plaatsen in Vlaanderen door AWV gewerkt worden aan meer fietsveiligheid en -comfort. Nog nooit waren er zoveel fietswerven in Vlaanderen.”