“Kwajongensstreek waarvoor ze eigenlijk te oud en te wijs zouden moeten zijn”: advocaat van twee wildplassers op feestje Van Quickenborne reageert

“Het is een kwajongensstreek waarvoor ze eigenlijk veel te oud en te wijs zouden moeten zijn. Dom gedrag dat daarom nog niet crimineel is", dat zegt advocaat Joris Van Cauter over de gasten die wildplasten tegen een combi op het verjaardagsfeestje van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Volgens Van Cauter was het “allerminst hun bedoeling geweest om de politie te smaden of zaken te vernielen”.

En dat is ook niet gebeurd, klinkt het. “Ze hebben het grootste respect voor de rechtsstaat en de cruciale rol die de politie daarin speelt. Dat hun daden waarvoor enkel zij verantwoordelijk zijn, nu hem (Van Quickenborne, red.) treffen is zeer betreurenswaardig. Zeker nu dit buiten zijn weten om is gebeurd”. Volgens Van Cauter lijkt het alsof zijn cliënten “de pionnen zijn in een spel waar andere belangen spelen”, een verwijzing naar de moeilijke relatie die Van Quickenborne heeft met de politievakbonden.

“Het doel heiligt daarbij schijnbaar de middelen waardoor basisprincipes zoals het geheim van het onderzoek op de schop gaan. Nochtans zijn cliënten ervan overtuigd dat een correct onderzoek ook mogelijk is wanneer de politie feiten onderzoekt waarbij ze zelf betrokken is. Die mogelijkheid wordt niet benut door een publiek onderzoek te voeren en van een mug een olifant te maken”, aldus Van Cauter.

“Niet op de hoogte”

Van Quickenborne organiseerde op 14 augustus in zijn woning een feest naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag. Dat enkele van zijn gasten daarbij gefilmd werden terwijl ze tegen een lege politiecombi plasten, was al bekend. Het voertuig stond daar in het kader van de bescherming van de Open VLD-vicepremier, hij werd het afgelopen jaar meermaals bedreigd vanuit het drugsmilieu.

De minister zelf benadrukte nadien dat hij niet op de hoogte was van het incident. Volgens VRT NWS blijkt uit het onderzoek van de politiebeelden nochtans dat Van Quickenborne enkele uren nadat twee van zijn gasten meermaals tegen de combi plasten zelf naar buiten kwam en daarbij plasbewegingen maakte. “Daarna kijken de minister en een van zijn gasten naar zijn gsm en is er grote hilariteit”, aldus de openbare omroep.

Maar volgens Van Quickenborne bewijzen die beelden niet dat hij op de hoogte was van de fratsen van zijn vrienden, verklaarde hij maandagavond al. Om die verklaring kracht bij te zetten, heeft hij nu de beelden van zijn eigen beveiligingscamera’s aan VTM Nieuws doorgespeeld. Daarop is te zien hoe hij rond 4 uur ‘s nachts met een vriend voor zijn woning staat, volgens de minister om een taxi op te wachten.

“Beschadigingsoperatie”

Van Quickenborne leunt even achterover en maakt een beweging die volgens hem “op een bepaalde manier geïnterpreteerd kan worden” en haalt nadien zijn gsm uit zijn zak om een foto te nemen met de vriend. Daarna is nog op de beelden te zien hoe Van Quickenborne naar de combi loopt, naar eigen zeggen om de deur open en dicht te doen, omdat die niet goed in het slot zat.

En passant haalt Van Quickenborne uit naar de politievakbonden. Hij verwijt hen een beschadigingsoperatie tegen hem te voeren, omdat ze “niet kunnen aanvaarden dat we het pensioensysteem vanaf 58 jaar zullen uitdoven”. “Ik vind het verregaand dat ik die privébeelden moet vrijgeven, maar ik wil mijn onschuld bewijzen. Ik heb niets te verbergen”, klinkt het.