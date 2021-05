Kustgemeenten maken zich klaar voor terrasjesweekend: stewards, stadsteams en sfeerbeheerders moeten alles in goede banen leiden

Geert Molen­berghs aan vooravond van miljoenste bevestigde besmetting in ons land: “Échte aantal ligt tussen 3 en 3,5 miljoen”

14:49 Het ziet ernaar uit dat we morgen de symbolische kaap van 1 miljoen bevestigde besmettingen in ons land zullen ronden. Dat is af te leiden uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is echter nog maar het topje van de ijsberg. Het wérkelijke aantal ligt immers nog minstens drie keer hoger, berekende biostatisticus Geert Molenberghs (KULeuven/­UHasselt).