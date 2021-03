Kustburgemeesters hopen op heropening horeca en terrassen tegen paasvakantie

REPORTAGE. Achter de schermen van het vaccinatie­cen­trum: “Yes, de frigo is leeg!”

5:00 Na enkele weken in de luwte worden ze de komende tijd de spil van de grootste vaccinatiecampagne ooit: de vaccinatiecentra. Om te weten of ze de klaar voor zijn, draaiden we een hele dag mee in het Gentse vaccinatiecentrum, het tweede grootste van Vlaanderen. “Een spuit geven is als met een fietske rijden: dat verleert ge niet.”