Kust verwacht beste weekend van 2021 tijdens Hemelvaart

Tijdens het Hemelvaartweekend zijn in verschillende badsteden al reddingsposten geopend. Zo zijn in Koksijde, Oostende en Knokke-Heist drie posten bemand. In De Haan gaat het om twee posten en ook de enige post in Zeebrugge is geopend. In Blankenberge zijn met zes posten bijna alle zwemzones open. De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) benadrukt dat zwemmen in onbewaakte zones verboden is.