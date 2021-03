Kust stevent af op de drukste paasvakantie sinds mensenheugenis: “Zonder horeca wordt het een ramp”

Vandenbrou­c­ke bevestigt: tot 3 miljoen minder AstraZene­ca-vac­cins komende maanden

16 maart België zal in het tweede kwartaal naar alle verwachtingen slechts 1,6 tot 2,1 miljoen vaccins van de Brits-Zweedse producent AstraZeneca krijgen. Oorspronkelijk rekende ons land op 4,6 miljoen dosissen, maar dat cijfer is dus meer dan gehalveerd. Dat bevestigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in de Kamer.