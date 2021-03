Kust gaat in overleg met horecasector over mogelijkheden tijdens paasvakantie

LUIK De eerdere homofobe moorden in ons land: Ihsane (32) naakt in een autokoffer gestoken en Jacques (61) met hamer doodgesla­gen

14:27 De gaybashing waarbij David P. (42) in Beveren het leven liet, is voor zover bekend het eerste dodelijke homofobe geweldsincident in Vlaanderen. Over de taalgrens moeten we terug naar 2012. In dat jaar kwamen twee homoseksuele mannen om het leven bij los van elkaar staande geweldsdelicten, beide in Luik. Ihsane Jarfi (32) stierf in april, Jacques Kotnik (61) overleed in juli.