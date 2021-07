Kurt (58) drie jaar lang in kamertje in eigen woning opgesloten door eigen zus: “Moest al langer uit die hel ontsnapt zijn maar was bang”

#extreem­weer: warme maar natte maand juni breekt records

2 juli Met de afgelopen koude natte dagen in het achterhoofd zal het niemand verbazen dat juni een zeer natte maand was. Maar het was ook een warme maand. Zo vestigde juni 2021 een nieuw absoluut record voor de gemiddelde minimumtemperatuur. En er waren ook nog eens 2 tornado’s.