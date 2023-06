Kurt (52) zag extra ondersteuningsbudget plots met 8.000 euro slinken: “Ook personen met een beperking hebben recht op een menswaardig bestaan”

Mijnenergie Nog een dikke week en bijna een half miljoen Belgen verliest sociaal energieta­rief: betaal jij óók een pak meer?

Voor nagenoeg een half miljoen Belgen valt op 1 juli het doek over het sociaal energietarief. Zij vallen dan terug op de commerciële energieprijzen en betalen in één klap een pak meer. Maar hoe weet je of jij tot die groep behoort en wat onderneem je in dat geval het best? Mijnenergie.be zocht het voor je uit.