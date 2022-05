Kunstwerkattest vervangt kunstenaarsstatuut: vijf jaar volledige sociale bescherming voor kunstenaars

Sea Life Blankenber­ge laat vier zeehondjes vrij

Sea Life Blankenberge heeft een drukke zeehondenvrijlating achter de rug. Dinsdag werden maar liefst vier zeehonden weer vrijgelaten in zee. De dieren werden tijdelijk opgevangen in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life en zijn nu sterk genoeg om weer in het wild te leven.

3 mei