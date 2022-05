Kunstwerk van Jan Fabre blijft in Namen, maar bijkomende maatregelen van kracht

Personeel van gesloten Ferrero-fa­briek in Aarlen wordt langer uitbetaald, schoonmaak­wer­ken van start gegaan

Het personeel van de Ferrero-fabriek in Aarlen krijgt ook na 8 mei nog een loon uitbetaald. Dat heeft de directie verzekerd, zo valt te horen bij de vakbonden. Ondertussen zijn ook de schoonmaakwerken in de fabriek begonnen met oog op een heropstart. Dat meldt de voedingsgigant in een persbericht. Wanneer de fabriek weer zal draaien, is nog niet duidelijk.

