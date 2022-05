Kunstwerk Jan Fabre verdwijnt niet uit Vlaams Parlement, maar krijgt wel “duiding”

Jaarlijks 75 ‘perfecte misdrijven’ onopge­merkt door gebrek aan budget

In België blijven elk jaar 75 misdrijven onopgemerkt. Daarvoor waarschuwen de wetsdokters vandaag in de krant Le Soir. Hoewel Europa aanbeveelt om bij 10 procent van de overlijdens een autopsie uit te voeren, gebeurt dat in België maar in 1 à 2 procent van de gevallen, zeggen zij.

