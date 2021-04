"Kunstofgrasvelden met rubberkorrels schadelijker dan gedacht”

Staat belooft miljoenen aan nieuw sociaal beleggings­fonds

11:38 Twee Belgische fondsbeheerders, Inpulse Investment Manager en Funds For Good, lanceren samen het beleggingsfonds ImpaktEU, dat de ontwikkeling van spelers in de microfinanciering en sociaal ondernemerschap in Europa en specifiek in België wil ondersteunen. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal investeren in het fonds zodra het een omvang van 20 miljoen euro bereikt, melden de initiatiefnemers in een persbericht.