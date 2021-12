Kunnen we straks zelf kiezen waar je boosterprik haalt? “Als het te traag gaat, moet je elders kunnen gaan”

In gemeentes waar een achterstand bestaat in de boostercampagne, is het nu alle hens aan dek om de capaciteit te verhogen. “Momenteel wordt druk gewerkt om de capaciteit in een aantal centra te optimaliseren en is men ook aan het kijken of een deel van de mensen in een naburig centrum terechtkan”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie. Er zal ook worden bekeken om wie op een Qvax-lijst staat die mogelijkheid te bieden.