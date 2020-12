Kunnen we rekenen op burgerzin bij terugkerende reizigers? Steeds meer kritiek op 'zelfevaluatietest’

Er komt steeds meer kritiek op de zelfevaluatietest voor reizigers die terugkeren naar België. Via een aantal vragen op het verplicht in te vullen ‘Passenger Location Form’ (PLF) gaat de overheid na of de reiziger voor zeven dagen in quarantaine moet en een test moet ondergaan, of niet. Maar een waterdicht systeem is het niet. De overheid rekent vooral op de “burgerzin” van de mensen. “Misschien moeten we ook alcohol in het verkeer maar sterk afraden en een zelfevaluatie installeren”, zegt arts Jochen Nijs.

De berekening van deze risicoscore op het PLF zal worden verstrengd, werd vrijdag aangekondigd na de vergadering van het Overlegcomité. Het is een combinatie van meerdere vragen die de uiteindelijke berekening zal bepalen. Bijvoorbeeld de auto risicovol kan ook zijn als je er met vijf vrienden in gaat zitten. Iemand die het vliegtuig nam, maar voor de rest in een huisje zat en ging wandelen, kan dan wel weer nog altijd ontsnappen aan een quarantaine en een test.

Onder anderen Jochen Nijs, arts van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden, heeft nu kritiek op de vrijblijvendheid van het controlesysteem. “Misschien moeten we ook alcohol in het verkeer maar sterk afraden en een zelfevaluatie installeren”, merkt hij schamper op. “Want een Belg gaat natuurlijk dat formulier zo invullen, dat zijn antwoorden hem maximale overlast bezorgen... Waar zijn we toch mee bezig?”, merkte een andere Twitteraar op. “Quizvraag, welke vakjes moet je aankruisen als je in quarantaine wil gaan", klonk het ook.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, zei deze ochtend op Radio 1 dat de “overheid moeilijk met de mensen mee op reis kan gaan om te controleren”. “Hoe dan ook is reizen sterk afgeraden. Het is de vrije keuze van iedereen om te reizen. Als je er toch voor kiest, houden wij u niet tegen en vragen we om het formulier correct in te vullen. We hopen op burgerzin te kunnen rekenen en dat mensen verantwoordelijkheid opnemen voor hun medeburgers.”

Moykens benadrukte ook nog eens dat het risicogedrag van reizigers strenger zal worden beoordeeld. “We zullen strenger toezien op wat er is ingevuld. Er is een groot onderscheid tussen met eigen gezin op vakantie gaan en wandelen, en met een grote groep vrienden of meerdere gezinnen samen.”

Wie die minder 48 uur in het buitenland was, moet het formulier niet invullen. Hoe kan je bewijzen dat je maar even weg was? “Als wij auto’s zien vol met koffers, zal de politie wel wat vragen stellen. Ook meer is er nu meer controle bij grenzen, havens en luchthaven”, zei Moykens nog.