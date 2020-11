Kunnen we nog verhinderen dat onze ziekenhuizen een infarct krijgen, en hoe?

Uber start in Vlaanderen en biedt 10.000 gratis ritten aan ziekenhuis­per­so­neel

4 november Taxidienst Uber strijkt volgende week neer in Vlaanderen. Vanaf 9 november kan je in heel Vlaanderen een privérit bestellen via de app, hoewel Uber de grootste beschikbaarheid belooft in Antwerpen, Gent en Leuven. “Bovendien zal Uber via UberMedics 10.000 gratis ritten voor ziekenhuispersoneel subsidiëren”, meldt het bedrijf in een persbericht.