Kunnen we nog op reis tijdens kerstvakantie? Beschermt boosterprik voldoende tegen omikronvariant? Vaccinoloog Pierre Van Damme geeft antwoord

De omikronvariant wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als “zeer verontrustend" omschreven. De nieuwe variant zou een pak besmettelijker zijn dan de deltavariant en telt enkele opvallende mutaties op het spike-eiwit, het onderdeel van het virus dat herkend wordt door de vaccins. Verder is nog niet veel geweten over de nieuwe variant en dat leidt tot vele vragen. Vaccinoloog Pierre Van Damme geeft een antwoord.

Gaan we nog op reis kunnen tijdens de kerstvakantie?

“Eigenlijk wil ik me daar niet over uitspreken. Waarom: omdat we de situatie van dag tot dag willen volgen. Wat we wel zien is dat bijvoorbeeld Europa spreekt van een tijdelijk reisverbod, met de nadruk op tijdelijk. Ik denk dat we dat ook in die context moeten bekijken en dat we daar de volgende dagen meer duidelijkheid over gaan krijgen. We zien trouwens in verschillende landen de variant al opduiken. Het belangrijkste zal zijn om een goed controlesysteem te hebben als we reizen en ons goed aan de afspraken te houden.”

Zal de boosterprik me voldoende beschermen tegen de nieuwe variant?

“De nieuwe variant is zeker geen reden om de inspuiting uit te stellen. De WHO geeft daar ook een erg duidelijk signaal en zegt dat men zich absoluut moet laten vaccineren. Een: momenteel circuleert de deltavariant nog en we weten dat die derde spuit daar een effect heeft. Twee: we moeten afwachten wat het effect is van de natuurlijke antistoffen, maar ook van de vaccin-antistoffen tegen die omikronvariant. Bedrijven zijn dat momenteel aan het onderzoeken, maar dat neemt een tiental dagen in beslag.”

Als de variant minder ziekmakend zou zijn, moeten we die dan niet laten verspreiden?

“Het is nog te vroeg om dat te zeggen. We hebben meer gegevens nodig. Laten we niet vergeten dat de informatie die we momenteel hebben maar over een honderdtal mensen gaat. Het kan zijn dat we te maken hebben met een variant die bijzonder besmettelijk is, daardoor zeer dominant wordt en misschien minder ziekmakend is. Als we in zo'n scenario zitten, is dat interessant. Maar het is nog te vroeg om dat te besluiten.”

In België worden de grenzen voorlopig niet gesloten, zegt VTM-journalist Karel Lattrez. “Men vertrouwt in de regels zoals die al een paar dagen bestaan." Er is momenteel een inreisverbod voor negen landen in het zuiden van Afrika, waaronder Zuid-Afrika. “Belgen die daar nog zijn, mogen wel terugkeren maar ze moeten tweemaal een test afnemen en in quarantaine.”