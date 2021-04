Kunnen we het aantal patiënten op intensieve op tijd terugdringen voor volledige heropening van horeca in juni? Dit zeggen experts

Weernieuws Zonnig aan zee maar regen of zelfs hagel in binnenland

12:43 Het is donderdagochtend op de meeste plaatsen droog met nog enkele brede opklaringen. In het noordwesten en uiterste noorden is er meer bewolking en vallen er buien die mogelijk een winters karakter kunnen aannemen. In de loop van de dag wordt het vooral in het binnenland wisselend bewolkt met enkele lokale buien. Aan zee wordt het dan zonnig. We halen maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 9 à 10 graden in het westen van het land, zegt het KMI.