Kunnen we al coronamaatregelen versoepelen? “Sluitingsuur en beperkingen op evenementen zouden kunnen versoepelen, maar eerst nog even piek afwachten”

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.



“We merken in ons ziekenhuis, en dat is ook zo in andere ziekenhuizen in Vlaanderen, dat patiënten die nog opgenomen zijn uit de vierde golf komen. Het gaat om mensen die met de deltavariant besmet zijn ”, zegt Bruno Verhasselt, adjunct-hoofdarts UZ Gent, bij ‘VTM Nieuws’. “Omikron is wellicht milder. Dat zien we ook in studies.”

Volgens Verhasselt zitten we op een kantelpunt. “We zitten op een punt waarbij de impact op de ziekenhuizen stilaan aan het afnemen is. We hebben wel nog een probleem van personeelsuitval. Collega’s staan onder zware druk, omdat ze moeten invallen voor collega’s die ziek zijn. Maar dat is een tijdelijk fenomeen. Met deze variant van het coronavirus ziet de toekomst er beter uit wat betreft de druk op de intensieve zorg.”

“Nog even wachten”

Vrijdag is er een nieuw Overlegcomité, waar onder meer de coronabarometer wordt besproken. Mogelijk worden enkele versoepelingen voor de horeca- en evenementensector aangekondigd, al willen virologen vooral voorzichtig blijven. “Ik denk dat we in de nabije toekomst echt wel mogen denken aan versoepelingen”, vertelt viroloog Steven Van Gucht bij ‘VTM Nieuws’.

“Ik zou misschien pleiten om er wel nog even mee te wachten. De piek van de omikrongolf moet nog komen. Dat zal niet meer lang duren. Eind januari, begin februari gaan we daar een beter zicht op hebben en ik denk dat het dan echt wel tijd is om serieus te beginnen te denken aan versoepelingen”, luidt het. “Ik denk dat we toch wel in een nieuwe fase van de pandemie aan het belanden zijn.”

Geen code groen

Naar verluidt is er in de coronabarometer geen code groen voorzien, en dat is volgens Van Gucht eenvoudig te verklaren. “Stel nu dat de situatie binnen enkele weken of binnen een maand verbetert. De cijfers zijn laag, het gaat goed, je kan heel veel versoepelen. Dat zou dan eerder ‘code geel’ krijgen, omdat je ervan moet uitgaan dat in het najaar of in de winter de situatie opnieuw kan verslechteren. Groen zou betekenen dat het probleem op lange termijn is opgelost.” Volgens de viroloog is er op dat moment, wanneer de situatie helemaal is opgelost, geen barometer meer nodig. “Code geel zegt: nu gaat het heel goed, maar we kunnen niet garanderen dat we binnen enkele maanden toch niet een tandje hoger moeten schakelen.”

De vraag blijft: wanneer kunnen, zoals in Engeland, alle coronamaatregelen op de schop? “Na deze omikrongolf kunnen we denk ik dat we toch verregaand kunnen versoepelen, op voorwaarde dat we als het nodig is opnieuw kunnen verstrengen", klinkt het. Toch hoopt Van Gucht dat de mondmaskers niet snel zullen verdwijnen, ten vroegste tegen de zomer.

Sluitingsuur horeca

Onze wetstraatjournalist Karel Lattrez heeft gehoord dat er “geen verstrengingen”, maar “mogelijk wel versoepelingen” zullen komen. “De onlogische zaken zullen eruit gehaald worden. Koren mogen optreden, maar niet repeteren. Jongeren mogen binnen sporten, maar niet binnen knutselen in de jeugdverenigingen. De rest hoort bij de coronabarometer, waarover het morgen vooral zal gaan.”

“De coronabarometer zal wellicht in fase rood starten, zo heb ik opgevangen. Maar we moeten hier wel voorzichtig mee zijn. Dit zal mogelijk een aantal versoepelingen inhouden, zoals opnieuw publiek toelaten bij sportwedstrijden. Er wordt ook gediscussieerd over het sluitingsuur van de horeca. Blijft dat 23 uur of gaat het misschien naar 1 uur? Het zijn een aantal dingen waarover al de hele week wordt gepraat.” Er is ook kritiek op de coronabarometer. “Zodra er een nieuwe variant opduikt, moet die herdacht worden. Daarover zal morgen ook nog gediscussieerd worden”, klinkt het.

Evenementen

Ook voor cultuursector zit er een versoepeling aan te komen, verwacht Lattrez. “In fase rood van de coronabarometer zou er gekeken worden naar de grootte van de zaal. Cultuurhuizen zullen 50 of 60 procent van de capaciteit van hun zaal mogen benutten”, klinkt het. Ook buitenevenementen, zoals voetbalwedstrijden of muziekfestivals zouden opnieuw mogelijk zijn. “Ook opnieuw tot 50 of 60 procent van de totale bezoekerscapaciteit, al zouden de bezoekers dan wel moeten ingedeeld worden in compartimenten van 1.000 personen.”