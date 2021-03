Kunnen sneltesten de festivalzomer redden? “Die moét er komen, anders is de sector dood”

Groen: “Laat geen enkele terminaal zieke patiënt wachten op een coronaprik”

14 maart Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout roept op om palliatieve patiënten jonger dan 45 op te nemen in de vaccinatiestrategie. Hij vraagt Vlaams minister Wouter Beke waarom deze groep mensen niet per definitie voorrang krijgt. “Als je vandaag jonger dan 45 bent en je hebt een niet meer te genezen kanker word je niet zeker met voorrang gevaccineerd. Het verdict terminaal gaat door merg en been. Een vaccin krijgen zou veel onrust wegnemen. Als je terminaal ziek bent, heb je geen tijd om te wachten op een coronavaccin”, aldus Vaneeckhout.