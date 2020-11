Kunnen scholen weer open? Wat met kerst? En hoelang blijft horeca nog op slot? Geert Molenberghs en Steven Van Gucht blikken vooruit nu cijfers zakken

Tussen 30 oktober en 5 november hadden we gemiddeld 9.487 nieuwe besmettingen per dag, een daling van 40 procent tegenover een week voordien. Idealiter moeten we naar 50 besmettingen per dag. “De cijfers moeten tien keer lager”, zei minister Vandenbroucke (sp.a), maar een simpele berekening leert dat ze 189,74 keer lager moeten. Is dat haalbaar?

Molenberghs: “Ja, maar de curve is exponentieel, ook in de daling. Zodra ze zakt, kan het snel gaan. We zien dat we in de goede richting gaan, maar er zijn twee signalen waarover we bezorgd zijn. Ten eerste zijn er veel mensen met symptomen die zich niet laten testen. Omdat ze de quarantaine niet zien zitten, of verkiezen uit te zieken. Die besmettingen zien we niet in de statistieken, zodat ons positivisme deels onterecht kan zijn. Ten tweede dalen de positiviteitsratio’s behoorlijk traag, dus het beestje is nog lang niet overwonnen. In de provincie Luik zijn vier op de tien mensen positief, landelijk zitten we op 1 op 4, nog bijzonder hoog. Er zijn dus remmende factoren. Anderzijds kan in bijvoorbeeld Luik de afbouw snel, want al die besmette mensen zullen niet snel opnieuw besmet raken. Het virus is daar veel klanten kwijt. Als de maatregelen goed worden opgevolgd, zullen we de dikke mist zien optrekken en in veiliger zones terechtkomen.”