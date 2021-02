Kunnen kappers dan toch heropenen? Voorstel krijgt steun van politiek

Vrijdag buigt het Overlegcomtié zich over de niet-medische contactberoepen, zoals de kappers. Op 22 januari werd beslist dat die op 13 februari zouden kunnen heropenen als de cijfers de goede richting uitgaan.

Crevits zal alvast adviseren om het licht op groen te zetten. Ze wees er vandaag op dat het aantal ziekenhuisopnames daalt en dat het reproductiegetal op minder dan één staat. "Negatief is dan weer dat het aantal besmettingen nog wat gestegen is, daar kunnen we niet omheen, maar daar staat tegenover dat we veel meer testen." Dat zei ze woensdag in het Vlaams Parlement na een vraag van Ilse Malfroot (Vlaams Belang).

De minister heeft naar eigen zeggen een goed gevoel bij haar overleg met de contactberoepen. "Ik heb gemerkt dat er veel verantwoordelijkheidszin bij die beroepen zit", zei ze. Ook coalitiepartners Open Vld en N-VA toonden zich positief over een mogelijke heropening.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) wil alvast niet vooruitlopen op het overleg vrijdag: “Het gevoel is dat veel mensen heel erg nood hebben aan de kapper. Maar ik ga niet vooruitlopen op de beslissing. Dat zal afhangen van waar we staan met het virus. Maar het zou heel onvoorzichtig zijn om dit te zien als het mogelijke begin van een hele reeks versoepelingen.”

Franstalig België

In Franstalig België is de MR al langer vragende partij voor een heropening van de contactberoepen. Maar woensdag lanceerde ook PS-voorzitter Paul Magnette een pleidooi in die zin. Magnette benadrukte bij de RTBF wel dat de voorwaarden die zijn vastgelegd voor de heropening "extreem strikt" zijn.

Ook Jean-Marc Nollet, de co-voorzitter van Ecolo, is positief over de heropening van de contactberoepen. De evolutie van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in België geeft de kappers een perspectief, zei hij woensdag aan LN 24.

Verantwoord?

Of het verantwoord is dat de kappers opnieuw open zouden gaan, is afhankelijk van de manier waarop. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) aan VTM NIEUWS. “We weten dat er in die sector wel wat besmettingen geweest zijn tijdens tweede golf, maar iedereen is zich wel zeer bewust van de nood aan strenge veiligheidsmaatregelen”, nuanceert Molenberghs. “Als men een sector opent is het van belang, ten eerste, dat er niet te veel tegelijk gebeurt, zodat we de impact op de cijfers rustig kunnen bekijken, maar ook dat een heropening onder de striktste veiligheidsmaatregelen gebeurt.”

