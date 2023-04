Kunnen 38.000 zelfstandigen alsnog ontsnappen aan terugbetaling coronasteun? “Minister moet met oplossing komen, of we overwegen juridische stappen”

Nicu C., stiefvader van Raul (9), pleit onschuldig

In het onderzoek naar de dood van Raul (9) blijft zijn stiefvader Nicu C. (34) in de cel. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Staelens. Over de inhoud van de urenlange ondervraging wil de raadsman niets kwijt. In Nederland liet de stiefvader al optekenen dat hij niets te maken heeft met de dood van de jongen.