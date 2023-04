Kunnen 14-jarigen ook bij ons als rekkenvuller aan de slag? Expert Stijn Baert over studentenjobs

Te veel gedronken of foutje van de brouwer? Bier in verkeerd flesje zorgt voor verwarring

Als je vandaag op een terrasje van een fris biertje wilt genieten, is het belangrijk om goed op te letten dat je het juiste biertje krijgt. Volgens ‘Het Nieuwsblad’ worden er namelijk op sociale media foto’s gedeeld van bier dat in verkeerde flesjes zit. Zo is er bijvoorbeeld een foto verschenen van een Tripel Karmeliet in een flesje van La Trappe. Op welke manier kan dit gebeuren? Is het mogelijk dat de brouwers alle beschikbare flesjes moeten gebruiken vanwege een tekort aan glas?